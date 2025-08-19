MEB Zilsiz Okul Uygulamasını Başlatıyor

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşıyor. Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere yayımlanan genelgede, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte uygulanacak yeni bir yenilikten bahsediliyor. Uygun okullarda, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla zilsiz okul uygulamasına geçilecek.

OKUL ZİLLERİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Zil kullanımının zorunlu olduğu hallerde, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve bakanlıkça belirlenen zil sesleri arasından seçim yapılacak. Yeni uygulama ile öğrencilerin sorumluluk bilincinin artması hedefleniyor.

İLK DERS ORMANLARA ADANACAK

Bu yıl, okullarda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturarak fidan dikimi ve orman temizliği gibi çalışmaların yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının başında, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak etkinlikler planlanacak.

ATATÜRK HAFTASI BİR HAFTA ÖNCE DÜZENLENECEK

Kasım ayındaki Atatürk Haftası, birinci ara tatile denk geldiği için bakanlıkla bağlı tüm okullarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için düzenlenecek etkinlikler bir hafta öncesinden gerçekleştirilecek. Bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatrolarda öğrenciler, öğretmenler ve veliler yer alacak.

DERS TERCİHLERİ EYLÜL’DE YAPILACAK

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ders çizelgelerindeki değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. 12’nci sınıf öğrencileri için Hedef Temelli Destek Eğitimi dersinin seçimi, okul idareleri tarafından 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAK

Dijital bağımlılığa karşı farkındalığın artırılması amacıyla, sınıf içinde cep telefonu bulundurmak yasaklanıyor. Öğretmenler de sınıf ortamında telefon kullanmayacak.

KURUM DIŞINDA MEZUNİYET TÖRENİNE İZİN YOK

Mezuniyet etkinliklerinde velilere ve okullara maddi külfet yaratacak uygulamalardan kaçınılacak. Etkinliklerin önceden izin alınarak, okulların uygun mekanlarında yapılması sağlanacak. Okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

ÜCRETSİZ KAYNAK DIŞINDAKİ MATERYALLERE İZİN VERİLMEYECEK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında başka materyallerin okul ve kurumlarda kullandırılması yasaklanacak. Bu tür uygulamalardan kaçınmak için il genelinde okullarda yönlendirme ve tanıtım organizasyonları söz konusu olmayacak.

ÖZEL OKULLARA YAKIN TAKİP

Özel okullar, eğitim ücretleri ve sundukları hizmetlerin ücretlerini belirlerken yönetmeliğe uymazsa ve fahiş fiyat uygulamaları tespit edilirse gerekli işlemler başlatılacak.