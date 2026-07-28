MEB’den Mesleki Çalışmalarda Online Düzenleme

Eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, öğretmenlerin seminer dönemlerini uzaktan gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle öğretmenlerin seminer dönemlerine yeni düzenleme getirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla mesleki çalışmaların uzaktan yapılması mümkün hale geldi. Yönetmelik okul öncesi ve ilköğretim kurumlarını kapsıyor.

UZAKTAN EĞİTİM SEMİNERLERE DAHİL EDİLDİ

Öğretmenler eylül ayında işbaşı yapacak. Dersler başlayana kadar seminer süreci devam edecek. Ders kesiminden temmuz ayına kadar çalışma yapılacak. Ara tatiller de bu sürece dahil edildi. Bakanlık gerekli gördüğünde online eğitim uygulanacak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN ODAK NOKTALARI BELİRLENDİ

Yönetmelik seminer dönemi faaliyetlerini üç ana başlıkta topladı. Öğretmenlerin bilgi birikimi artırılacak. Genel kültür ve alan yetkinlikleri geliştirilecek. Eğitim sorunlarına çözüm üretme çalışmaları yapılacak. Yeni beceriler kazandırmaya yönelik planlar hazırlanacak.

MEVZUAT VE MÜFREDAT İNCELEMESİ ÖNE ÇIKTI

Öğretim programları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Güncellenen mevzuatlar sahada uygulamalarla incelenecek. Öğrenci ve çevre ihtiyaçlarına uygun programlar oluşturulacak.

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