Mecidiyeköy İstasyonunda Su Baskını İstanbulluyu Zora Soktu

Mecidiyeköy istasyonunda, bilinmeyen bir sebepten meydana gelen su sızıntısı, yoğun saatlerde yolculara sıkıntılı anlar yaşattı. Alt yapı sorunları ya da yağış etkisiyle oluştuğu düşünülen su baskını, peronlarda ve geçiş yollarında büyük su birikintilerine neden oldu.

TEKNOLOJİ CAĞINDA İLKEL MÜDAHALE

İstasyondaki suyun tahliye işlemleri için modern pompa sistemleri kullanılmaması dikkat çekti. Çalışanlar, elindeki çekpaslarla suyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ortaya çıkan manzaralar, sosyal medyada hızla yayıldı ve İstanbullular duruma tepki gösterdi: “Bu devirde, Avrupa’nın en büyük metropollerinden birinde bu manzara kabul edilemez.”

GÜVENLİK RİSKLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Suyun, özellikle yürüyen merdivenlerin alt kısımlarına ve elektrik aksamına ulaşması, teknik arıza ya da elektrik çarpması riski nedeniyle yolcuların arasında kaygı yarattı. Bölgedeki tahliye çalışmaları devam ederken, yetkililerden sızıntının kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.