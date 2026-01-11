Meclis’te Trafik Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılması amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, haftalık toplantılarına 13 Ocak Salı günü başlayarak, bu teklifi ele alacak.

İLK ALT MADDELER KABUL EDİLDİ

Teklifin ilk altı maddesi kabul edildi. Buna göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar için taşımacılık faaliyetlerinde takograf ve taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurulması zorunluluğu getirilecek. Hız sınırlarını ihlal eden sürücülere ise her kural ihlali için sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınacak.

KURAL DIŞI DAVRANIŞLARA YÜKSEK CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücüler 15 bin lira idari para cezası ile karşılaşacak. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve yangınla mücadele eden araçlara yer vermeyen sürücüler ise 46 bin lira ceza alacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Trafikte başka bir aracı takip ederek saldırı amacı güdenler, 180 bin lira idari para cezası ile cezalandırılacak ve belgeleri 60 gün süreyle iptal edilebilecek.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR YAPTIRIMSIZ KALMAYACAK

Araçlardaki değişikliklerin çevredekileri rahatsız edecek gürültü çıkarması halinde sürücülere 16 bin lira ceza uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak kaza oluşturan sürücüler 60 gün süreyle sürücü belgelerinden mahrum edilecek. Belirtilen süre sonunda, sürücülerin psikoteknik değerlendirme süreçleri gerçekleştirilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullananlar 5 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Yarış yapan motorlu araç sürücüleri de 46 bin lira ceza ödeyecek, belgeleri ise iki yıl boyunca geri alınacak.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun teklifini görüşecek. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, fahiş aidatlarla ilgili düzenlemeleri içeren Tapu Kanunu’na yönelik teklifi ele alacak. Ayrıca, insan hakları konusundaki toplantılarda Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu görüşülecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları ise Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek.