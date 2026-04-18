Mediamarkt’a Kaldırılan Rekabet İhlali Cezası

KÜÇÜK EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE REKABET İHLALİ

Küçük ev aletleri alanında hizmet veren bir şirket aracılığıyla, bazı büyük teknoloji ve beyaz eşya perakendecileri arasında bilgi alışverişi yapıldığı iddiaları üzerine Rekabet Kurulu, 20 Şubat 2025 tarihinde bir inceleme başlattı. Bu inceleme, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla yapıldı.

SÜREÇ VE KARAR

Yürütülen soruşturma sonucunda, bir tanınmış perakendecinin, topla-dağıt karteli benzeri bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olduğu belirlendi. Bu durum, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tespit edildi. Kurul, 02 Nisan 2026 tarihinde verdiği karar ile 330 milyon 322 bin 816 lira tutarında idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

