Mediamarkt Türkiye’den Yenilikçi Klima Bakım!

MediaMarkt Türkiye, klima kullanıcıları veya yeni klima alacak müşterileri için yaşam alanlarındaki hava kalitesini ve konforu artıracak yenilikçi bir hizmet sunuyor. Klima Bakım Hizmeti ile, hangi marka olursa olsun klimaların temizlik ve bakım işlemleri, MediaMarkt Türkiye’nin uzman ekipleri tarafından evlerde gerçekleştiriliyor. Bu sayede, klimalar için hayati öneme sahip hijyen sağlanıyor, enerji verimliliği artıyor ve klimanın ömrü uzatılıyor. Özellikle yaz aylarında yaşam alanlarının ayrılmaz bir parçası olan klimalar, düzenli bakım ve temizlik yapılmadığında sağlık açısından olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ancak, klimaların düzenli bakımları yapıldığında hem performansları artıyor hem de daha az enerji tüketerek yüzde 15’e kadar tasarruf sağlıyor. Son teknoloji özelliklere sahip klimalara olan talep de gün geçtikçe artıyor.

KLİMA PERFORMANSINI ARTIRMA

Klima bakımı ve temizliği, sağlıklı yaşam ve solunan hava kalitesi için son derece önemli. MediaMarkt Türkiye, Klima Bakım Hizmeti ile klima sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu hizmeti evlerinde sunuyor. Klima sahibi olan veya yeni alacak müşteriler, model farkı olmaksızın bu hizmetten yararlanabiliyor. MediaMarkt’ın profesyonel ekibi, klimanın ihtiyaç duyduğu bakımı sunarak performansını artırıyor, hijyen sağlıyor ve güvenli kullanımını garanti altına alıyor.

BAKIM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

Hizmetin içerisinde, öncelikle klimanın dış temizliği yapılıyor ve çalışma değerleri kontrol ediliyor; gaz kaçağı olup olmadığı test ediliyor. Gaz basınçları kontrol edilen klimanın iç temizliği de sağlanıyor. Ayrıca, klimanın tüm iletişim kabloları ve iç-dış ünitelerin fan bağlantıları denetleniyor. Drenaj hortumları ve borularının kontrolü ile temizliği yapılıyor, var olan tıkanıklıklar gideriliyor. Filtre temizliğinin ardından, ses ve performans değerleri kontrol ediliyor. Evaparatör ve kondansatör kimyasal bir madde ile yıkanıp, basınçlı su veya hava ile temizleniyor. Tüm fan pervane kanatçıkları da temizleniyor ve kontrol ediliyor. Klima Bakım Hizmeti ile makinenin kullanım ömrü artırılarak elektronik atık olmasının önüne geçiliyor. MediaMarkt Türkiye’nin Klima Bakım Hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetten faydalanmak için en yakın MediaMarkt mağazasını ziyaret edebilirsiniz.