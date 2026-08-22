Meghan Oyunculuğa Dönüş İçin Görüşüyor

Meghan Markle, oyunculuğa büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor olabilir. Sussex Düşesi’nin, Guy Ritchie’nin “The Gentlemen” dizisinin üçüncü sezonunda yer almak için görüşmeler yürüttüğü, konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgiler arasında. Görüşmeler devam ederken henüz bir anlaşma sağlanmış değil ve dizi resmi olarak üçüncü sezon için yenilenmedi. İkinci sezonun önümüzdeki ay Netflix’te yayınlanması beklenirken, Netflix konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

OYUNCULUK KARİYERİNE DÖNÜŞ SINYALLERI

Meghan Markle’ın oyunculuğa dönüşü, ailesinin İngiltere’ye taşınma kararı kadar sürpriz olarak değerlendiriliyor. Markle, 2018 yılında Prens Harry ile nişanlandıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermiş ve USA Network’ün yayınladığı “Suits” dizisinde paralegal avukat Rachel Zane karakterini canlandırıyordu. Diziden ayrılma kararını “yeni bir bölüm” olarak nitelendiren Markle, “Hiçbir şeyden vazgeçmiyorum, bunu sadece bir değişim olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı. 100 bölüm eşiğini geçtikten sonra bu kararı aldığını belirten Markle, dizide yaptığı işten gurur duyduğunu söylemişti.

“Suits” dizisi 2023 yılında Netflix’e geldiğinde yeniden popülerlik kazanmış, Markle bu durumu “çılgınca” olarak nitelendirmişti. Markle daha önce “CSI: NY”, “Fringe” ve “Castle” gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer almış, “Horrible Bosses” ve “Remember Me” filmlerinde de rol almıştı.

HOLLYWOOD'DA YENI ADIMLAR

Son yıllarda kamera karşısına daha çok kendi adını taşıyan Netflix dizisi “With Love, Meghan” ile geçen Markle, bu yapımda ev eğlencesi ipuçları ve tarifler paylaşmıştı. İki sezon süren dizinin ardından Markle’ın Hollywood sahnesine kademeli olarak geri döndüğü gözleniyor. Kasım ayında Jack Quaid ve Brie Larson’ın başrollerini paylaştığı MGM Amazon yapımı “Close Personal Friends” adlı komedide kendisi olarak küçük bir cameo rolü üstleneceği bildirilmişti.

SUSSEX AILESININ İNGILTERE DÖNÜŞÜ

Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye sürpriz dönüşünün yolculuğu oldukça çalkantılı geçti. Çift, 2020 yılında kraliyet hayatından geri adım attıktan sonra Montecito’nun lüks sahil mahallesinde yaşamaya başlamıştı. Harry’nin kraliyet ailesiyle ilişkisinin bozulmasının ardından çift, Archewell Productions yapım şirketini kurarak Netflix ile film, belgesel ve çocuk programları içeren kapsamlı bir anlaşma imzalamıştı.

Çiftin Netflix’e yaptığı en dikkat çekici katkı, İngiltere’den ve kraliyet hayatından ayrılışlarını anlatan 2022 yapımı üç bölümlük “Harry & Meghan” belgeseli olmuştu. Aynı yıl Meghan, Spotify ile ilk podcast’i “Archetypes”i başlatmış ancak daha sonra platformdan ayrılmıştı. Markle, 2024’te Lemonada Media ile yeni bir podcast anlaşması imzalamış durumda.

Meghan ayrıca reçelli kavanozlar, çay setleri ve mumlar satan yaşam tarzı markası As Ever’e odaklanmaya devam ediyor. Sussex ailesi İngiltere’ye dönüşlerinin ardından Londra dışında özel bir konutta yaşayacak. Çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet, Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılı için İngiliz okullarına kayıt yaptırdı.