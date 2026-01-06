Mehmed: Fetihler Sultanı Kadroya İki Yeni İsim Katıldı

mehmed-fetihler-sultani-kadroya-iki-yeni-isim-katildi

Miray Yapım imzalı olan ve Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed karakterine hayat verdiği “Mehmed: Fetihler Sultanı”, üçüncü sezonunda da TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor. Zirveye tırmanan tarihi atmosferi, etkileyici oyuncu kadrosu ve yüksek üretim kalitesi ile dikkatleri üzerine çeken dizinin kadrosuna iki yeni isim katıldı. Sevilen tarih dizisi ile anlaşan bu oyuncular, iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

KADROYA YENİ İSİMLER

Merve Uçer, dizide Prenses Rose (Çiçek Hatun) karakterini canlandırırken; deneyimli isim Deniz Hamzaoğlu ise Yeniçeri Ağası rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

