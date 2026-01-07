Mehmet Akif Ersoy’un Etkin Pişmanlık İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı bildirildi. Ersoy, tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık başvurusu yaparak ifade verdi. Yeni ortaya çıkan ifadelerde, Ersoy’un eski İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile arasında geçen bir tartışmayı detaylandırdığı öğrenildi. Özdemir’in başkan eşine uygunsuz mesajlar gönderdiği gerekçesiyle telefon üzerinden tartışma yaşadıkları ifade ediliyor.

ETKİN PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Ersoy’un etkin pişmanlık ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk” açıklamasını yaptı. Ersoy, “O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi (k…) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim” sözleriyle bu durumu aktardı.

GÜVEN DUYMAKTA ZORLANDIM

Ersoy, kısa bir süre sonra Seba Flats’taki evine taşındığını belirtirken, o dönem E.A. ile ilişki içinde olduğunu ve D.Y’nin de Ebru’nun arkadaşı olduğunu ifade etti. Bir gün ünlü isimlerle tanıştıklarını aktaran Ersoy, “Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken S.S ve yanında E. isimli bir kız ile tanıştık. Arkadaşlığımız bu vesileyle ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi” dedi. Gittiği sürpriz doğum günü partisi sırasında tanıştığı Ahmet Göçmez ile ilgili olarak, “Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım, kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. vardık” ifadelerini kullandı. Daha sonra gelişen olaylar neticesinde, “Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S. ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S. bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim” dedi.