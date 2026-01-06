Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu Soruşturmasında Gizli İsim Açıkladı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medya ile ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, tutuklanan ve görevden alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesine ulaşılmıştır. Ersoy’un ek ifadesinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili itirafta bulunduğu ve kendisini “bulaştıran” kişinin adını açıkladığı bildirilmektedir.

KİŞİSEL GÖRÜŞLER VE GİZLİ DOSYA

Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Kaya, Ersoy’un gizli dosyada yer alan tüm detaylar konusunda samimi bir şekilde bilgi verdiğini, savcılığın bu ifadeler ışığında dosyayı yeniden değerlendirmeye aldığını ve sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.