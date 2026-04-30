Mehmet Hilmi Güler Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle İstanbul’a Sevk Edildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, bölgedeki özel bir hastanede gerçekleştirildi.
İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ
Güler’in tedavisinin, kendi talebi doğrultusunda İstanbul’da devam etmesine karar verildi. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan hava ambulansı ile İstanbul’a gönderildi.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR
Başkan Güler’in sağlık durumu hakkında resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.