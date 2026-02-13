Mehmet Kurtoğlu’nun Sınırdan Kaçış Detayları Ortaya Çıktı

Romanya’dan yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Casperlar Organize Suç Örgütü’nün yöneticisi Mehmet Kurtoğlu, sınırdan diplomatik plakalı araçla nasıl kaçtığını açıkladı. Olayla ilişkili olarak toplamda altı kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Konsolosluk aracına yönelik inceleme ise başlatıldığı bildirildi.
Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi
Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı
Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı
Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.