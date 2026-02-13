Mehmet Kurtoğlu’nun Sınırdan Kaçış Detayları Ortaya Çıktı

Romanya’dan yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Casperlar Organize Suç Örgütü’nün yöneticisi Mehmet Kurtoğlu, sınırdan diplomatik plakalı araçla nasıl kaçtığını açıkladı. Olayla ilişkili olarak toplamda altı kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Konsolosluk aracına yönelik inceleme ise başlatıldığı bildirildi.