Mehmet Şimşek: 2026 Fırsatlar Genişleyecek

GEÇİCİ FİNANSMAN SIKILIĞI VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğuna dikkat çekti. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

2026 YILI İYİMSERLİK GETİRECEK

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlarken, dezenflasyon programı sayesinde dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz.” açıklamasını yaptı. 2026 yılı için refahın daha iyi hissedileceği ve ekonomik güvenin pekişeceği ifadelerini kullandı.

FİNANSAL DESTEKLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Mehmet Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair önemli bilgiler verdi. Şimşek, “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” dedi. Çiftçiler ve esnaf için maliyetlerin büyük bir kısmını devletin karşıladığını sözlerine ekledi. Örneğin, çiftçilerin kullandığı kredilerde her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçıların kredilerinde ise 10 liranın 5 lirasını devletin karşıladığı bilgisini paylaştı. Ayrıca ihracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını belirtirken, reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdıklarını açıkladı.

KOBİ DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Şimşek, KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Şu anda 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi ile toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlandığını ifade etti. Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldıklarını, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdiklerini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladıklarını da ekledi. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız. Önceliğimizi ve enerjimizi, ülkemizin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklandırmak durumundayız” şeklinde konuştu.