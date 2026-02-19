Meksika Donanmasından Uyuşturucu Karteline Büyük Operasyon

Meksika’da uyuşturucu bağlantılı suç örgütlerine önemli bir darbe vuruldu. Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu’nda, uyuşturucu karteli tarafından kullanılan ve 4 ton uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir denizaltıyı ele geçirdi. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yapılan operasyon kapsamında 179 paket halinde yaklaşık 4 ton kokainin ele geçirildiğini açıkladı ve operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

MİLYARLARCA DOLARLIK DARBE

Harfuch, denizlerde gerçekleştirilen operasyonlar dahilinde geçtiğimiz hafta toplamda yaklaşık 10 ton uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydederek, “Bu, milyonlarca dozun sokaklara ulaşmasını engelleyerek ve Meksikalı ailelerin güvenliğini koruyarak, organize suçun finansal yapılarına doğrudan milyonlarca dolarlık bir darbe vurdu” şeklinde konuştu.