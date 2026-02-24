Meksika Sokakları Şiddetle Sarsılıyor: El Mencho’nun Ölümü

meksika-sokaklari-siddetle-sarsiliyor-el-mencho-nun-olumu

Meksika’nın önde gelen suç şebekelerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin lideri “El Mencho” olarak bilinen Nemesio Oseguera’nın gerçekleştirilen bir askeri operasyon sonucunda yaşamını yitirmesinin ardından şiddet olayları patlak verdi. Bu durum, sokakları yoğun bir savaş alanına dönüştürdü.

ASKERİ GÜÇLERİN SAYISI ARTIRILIYOR

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Jalisco eyaletine ek olarak 2 bin 500 asker gönderildiğini, pazar gününden itibaren yaklaşık 9 bin 500 askerin bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.

ŞİDDET OLAYLARI PUERTO VALLARTA’DA YAYILDI

Meksika’nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde, güvenlik güçleri ile CJNG üyeleri arasında meydana gelen çatışmalar, özellikle Puerto Vallarta kentinde derinleşen şiddet olaylarına yol açtı.

YANGINLAR VE ZARAR GÖREN MÜLKLER

Puerto Vallarta’nın limanı dahil olmak üzere bazı bölgelerde dumanların yükseldiği gözlemlendi. Olaylarda bazı binaların ve araçların hasar gördüğü, çeşitli yerlerde yangınların başladığı bildirildi.

