Melania Trump, Hunter Biden’a Dava Açacak

MELANIA TRUMP HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

ABD First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar yüzünden hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın “Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı” yönündeki iddiasının “asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı” olduğunu ifade ediyor.

TAZMİNAT TALEBİ 1 MİLYAR DOLAR

Biden’ın bu sözleri, bu ay başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda dile getirildi. Biden, röportajda “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” demişti. Melania Trump’ın avukatları, söz konusu iddiaların hemen geri çekilmesini ve özür dilenmesini talep ediyor. Aksi takdirde 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle dava açacaklarını bildirdiler. Avukatlar, iddiaların, The Daily Beast’te yayımlanan ve geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu haberin de Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesi sonucunda kaldırıldığını aktardı.

The Daily Beast, ilgili haberi geri çekerek “konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için” özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens, “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” diyerek durumu özetledi. Melania Trump, daha önce Harper’s Bazaar’a verdiği bir röportajda, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği partide tanıştığını belirtmişti. Epstein ile tanıştığına dair ise herhangi bir delil yok gibi görünüyor.

TRUMP VE EPSTEIN İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonundan 2000’lerin başına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve benzer zengin elit çevrelerde yer almışlardı. Trump, Epstein hakkında 2002 yılında yaptığı bir röportajda “harika bir adam” demiş, kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının “genç tarafta” olduğunu ima etmişti.