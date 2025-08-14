Melania Trump, Hunter Biden’a Dava Açmayı Planlıyor

MELANIA TRUMP HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle hükuki adımlar atmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın “Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı” iddiasının “asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı” olduğunu dile getiriyor.

ÜST SEVİYE TAZMİNAT TALEBİ

Biden, bu iddiaları bu ay başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda dile getirdi. Röportajında “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” ifadesini kullanmıştı. Melania Trump’ın avukatları, bu iddiaların hemen geri çekilmesini ve özür dilenmesini talep ediyor. Aksi takdirde, 1 milyar dolardan fazla tazminat davası açacaklarını belirtiyor. Avukatlar, bu iddiaların The Daily Beast’te yayımlanan ve daha sonra geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu haberin Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesi üzerine kaldırıldığını aktardı.

The Daily Beast, haberi geri çekerek “konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için” özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens, “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” dedi. Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği bir partide tanıştığını daha önce Harper’s Bazaar’a anlatmıştı. Epstein ile tanıştırıldığına dair herhangi bir kanıt ise bulunmuyor.

TRUMP VE EPSTEIN’İN İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonlarından 2000’lerin başlarına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılarak benzer zengin-elit çevrelerde yer aldı. Trump, Epstein için 2002 yılında verdiği bir röportajda, “harika bir adam” demişti. Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’ta kaldığı hapishanede ölü bulundu. Trump, Epstein hakkında, kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının “genç tarafta” olduğunu ima etmişti.