Melania Trump, Koruyucu Aile Projesini Öne Çıkardı

Melania Trump, babasıyla birlikte Avrupa’da Formula 1 yarışlarını izleyerek büyüdü. Perşembe günü ABD First Lady’si, otomobil ve yarışlara olan bu uzun süreli kişisel ilgisini yeni bir alanla birleştirdi: koruyucu aile yanında yetişen gençler. IndyCar ve Fox Corporation ile iş birliği yaparak, koruyucu aile sisteminden çıkan genç yetişkinler için 2 milyon dolarlık yeni burs programını duyurdu; bu açıklama, Başkan Donald Trump’ın da katılımıyla Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde, bu hafta sonu Washington DC’de düzenlenecek Grand Prix öncesinde yapıldı.

Etkinlik, Melania Trump’ın ikinci dönemde oldukça düşük profilli bir görünüm sergilemesi nedeniyle nadir bir kamusal buluşma oldu. First Lady, kocasının ikinci döneminde kamuoyunun önüne çok sık çıkmazken, 19 Temmuz’daki FIFA Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez görüldü. Bu durum aynı zamanda, geleneksel first lady rollerinin bir kısmını geri plana atarak, sahne arkasında özellikle “Fostering the Future” adlı koruyucu aile girişimi üzerinde yoğun politika çalışmaları yürütmesinin de bir yansıması olarak değerlendirildi.

GÜL BAHÇESİ'NDEKİ BULUŞMA VE MESAJLAR

Trump, etkinlikteki konuşmasında medyanın yokluğuna yönelik haberlerine gönderme yaptı. Başkan’ın yakın dostu Senatör Lindsey Graham’ın cenazesi, ertelenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği ve İran savaşında öldürülen ABD askerleri için Dover Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen askeri tören gibi etkinliklere katılmamıştı. Gül Bahçesi’nde kocası, babası, kabine üyeleri ve IndyCar sürücülerinin bulunduğu kalabalığa “Duydum ki beni özlemişsiniz. İşte buradayım” dedi.

DÜŞÜK PROFİL VE SAHNE ARKASI POLİTİKA ÇALIŞMALARI

First Lady, son dönemde zamanının çoğunu Başkan’ın New Jersey’deki Bedminster golf kulübünde geçiriyor ve Beyaz Saray’da aktif bir inşaat bölgesi olduğu için oradan uzak duruyor. Yılın başlarında ise hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’dan uzaklaşmak için yaptığı sürpriz açıklama dışında, kamuoyu önündeki görünümlerinin çoğu, kendi adını taşıyan belgeselinin Amazon ile yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşmayı tanıtmaya ayrılmıştı.

Kamera ışıklarından uzakta, first lady ve ekibinin, kocasının ilk dönemindeki çok ayaklı “Be Best” girişiminden çok daha odaklı bir politika operasyonu yürüttüğü belirtiliyor. Trump, “Misyonumuz basit ama dönüştürücü: Koruyucu aile topluluğundan her gence üniversite eğitimi alma, anlamlı bir kariyer başlatma ve kalıcı mali bağımsızlık elde etme şansı sunmak” ifadelerini kullandı.

BURS PROGRAMININ DETAYLARI VE YENİ ORTAKLIKLAR

Gül Bahçesi’ndeki törende kırmızı Dior kalem eteği giyen ve üzerinde “MELANIA” ile “BE BEST” platform logosu bulunan bir IndyCar kaskı hediye edilen Trump, törenin sonunda Purdue Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi temsilcileriyle birlikte dev bir çek tuttu. Bu üniversiteler, burs programına katılan okul ağına dahil oluyor.

KORUYUCU AİLE GİRİŞİMİNİN GEÇMİŞİ VE HEDEFLERİ

First Lady’nin koruyucu aile konusuna ilgisinin ne zaman başladığı net değil. Daha önce çocuklarla ilgili yapay zekanın sorumlu kullanımını teşvik etmek ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı sırasında ailelerinden ayrılan çocukların birleştirilmesi gibi çalışmalara katılmıştı. Ofisi, bu konudaki spesifik motivasyonuna ilişkin bilgi paylaşmayı reddetti.

ABD Eğitim Bakanlığı’na göre yaklaşık 400 bin Amerikalı genç koruyucu aile sisteminde yaşıyor ve Ulusal Gençlik Geçiş Veritabanı’na göre beşte biri sistemden çıkarken evsizlik deneyimi yaşıyor. Trump’ın savunuculuğu, ilk döneminin hemen ardından 2021’de bir dizi burs başlatmasıyla başladı. Beyaz Saray’a döndükten sonra, başkanın geçen Kasım ayında imzaladığı ve eyalet düzeyinde çocuk refahı verilerinin takibi ile “yetim vergisi” olarak adlandırılan uygulamanın sona erdirilmesi için harekete geçiren bir icra emri için baskı yaptı.

Ayrıca koruyucu ailedeki çocuklar için IRA tarzı tasarruf hesapları başlattı ve 2026 bütçesinde sistemden çıkan gençler için barınma ve destek amacıyla 25 milyon dolarlık yatırım sağladı. Kongre’de koruyucu aile sisteminden çıkan çocuklar için savunuculuk yapan first lady’nin ekibi, Kongre ile barınma, eğitim ve meslek programlarını kapsayan programların yenilenmesi için yakın iş birliği yürütüyor ancak mevzuat henüz yasalaşmadı.

EKİPTEKİ YENİ İSİM VE KURUMSAL ETKİLEŞİM

Trump’ın ilk dönemdeki ondan fazla kişilik ekibe kıyasla yalnızca yedi kişilik daha küçük bir kadrosu bulunuyor. Koruyucu aile savunucuları, eski USAID yetkilisi ve eski First Lady Laura Bush ile Senatör Chuck Grassley’e danışmanlık yapmış olan Sarah Gesiriech’in politika direktörü olarak işe alınmasını dikkatle karşıladı. First lady’nin ofisi, sık sık kurumlarla belirli taleplerle etkileşime geçiyor.

UZMANLARDAN KARIŞIK TEPKİLER

Çocuk refahı alanındaki uzmanlar, first lady’nin savunuculuğunu genel olarak takdirle karşıladı ancak bazıları, başkanın yönetiminin yürüttüğü diğer politikaların bu çalışmayı baltalayıp baltalamadığını özel olarak sorguladı. Çocuk Savunma Fonu New York’ta avukat ve kıdemli politika yöneticisi olan Chantal Hinds, “Bu gençler hakkında ulusal bir konuşmanın olması iyi bir şey. Ancak odadaki büyük fil, yönetimin tarafında olanlar ve bu şeylerin gençler için gerçekleşen bazı değişikliklerin gerçek etkinliğini nasıl etkileyeceği ve muhtemelen engelleyeceğidir” dedi.

Hinds, gıda pulu gibi güvenlik ağı programlarındaki kesintileri ve Medicaid sistemindeki değişiklikleri örnek göstererek Trump yönetiminin aileleri daha istikrarsız durumlara soktuğunu ve bunun da sisteme giren gençlerin sayısını artırabileceğini söyledi. Hinds ayrıca, koruyucu ailedeki gençlerin yaklaşık yüzde 30’unun LGBTQ olarak tanımlandığını belirterek yönetimin trans haklarına yönelik tutumuna da dikkat çekti. First lady’ye mesajı şuydu: Savunuculuğa devam et ama kocasının yönetiminin bazı politikalarına karşı çık.

KIRMIZI EYALETLERDEN GELEN DESTEK

First lady’nin ofisi, Melania Trump’ın bu konuda özel olarak herhangi bir karşı duruş sergileyip sergilemediğine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Ancak first lady’nin koruyucu aile konusuna verdiği önemin, genellikle iki partili bir mesele olan bu konunun bazı siyasi çevrelerde daha fazla kabul görmesini sağladığı belirtiliyor. Bu durum, savunucuların uzun süredir üzerinde çalıştığı ve akrabaların lisanslı koruyucu ebeveyn olmasını sağlayan “akraba lisansı” politikasında da kendini gösterdi.

Bir yetkili, “Bazı kırmızı eyaletler bize ‘Çok teşekkürler. Yasama meclisimizde duvarlara çarpıyorduk. Bunun Trump’ın Fostering the Future girişimiyle bağlantılı olduğunu söyleyebildiğimiz için bu ilk engelleri aştık’ dedi” ifadelerini kullandı.