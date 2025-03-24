Meler Sakatlandı, İkinci Yarı Sahada Yok!

MAÇIN SONUCUNUN ÖTESİ

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yapılan rövanş karşılaşmasında İrlanda, Bulgaristan’ı 2-1’lik bir geri dönüşle mağlup ederek B Ligi’ne adını yazdırdı. Ancak maçta dikkat çeken asıl olay, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yaşadığı talihsizlik oldu. Taraftarlar bu durum karşısında şoktaydı ve herkes bu olayı tartışmaya başladı.

HAKEMİN SAKATLIĞI VE İLK YARIDAKİ GERİLİM

Maçın ilk yarısında düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı. Deneyimli hakem aniden kenara gelerek sağlık ekipleriyle hızlı bir görüşme yaptı. Taraftarlar, bu sırada “Acaba ne oldu?” diyerek endişelendiler. Yapılan tedavi sonrasında Meler, ilk yarıyı tamamlayabildi; fakat bu durumun asıl etkileri ikinci yarıda ortaya çıktı.

Devre arası sonrası soyunma odasına dönen Halil Umut Meler, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Tribünlerde ve ekran başında bulunan herkes “Hakem nerede?” diye birbirine sordu. İlk yarıdaki sakatlığın ciddiyeti anlaşıldı ve Meler, sahaya dönemeyecekti. Bu durumda görevi, 4. hakem Mehmet Türkmen devraldı ve maç bu şokla ilerlemeye devam etti.

İRLANDA’NIN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞÜ

Sahadaki bu büyük sarsıntıya rağmen İrlanda, mücadele ruhunu kaybetmedi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi, ikinci yarıda ayakta kalmayı başardı ve bulduğu iki golle Bulgaristan’ı devirerek B Ligi’ne yükseldi.