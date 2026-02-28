Melike Öğretmenin Hayatını Kaybettiği Kazaya İlişkin Soruşturma Başlatıldı

melike-ogretmenin-hayatini-kaybettigi-kazaya-iliskin-sorusturma-baslatildi

KAZA, ÖĞRETMEN MELİKE’Yİ HAYATTAN KOPARDI

25 Şubat’ta İncivez Mahallesi’nde bulunan Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde gerçekleşen trajik kaza, öğretmen Melike Arıkan’ı hayatından etti. Olay, iddialara göre M.F.C.’ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari aracın, başka bir araca akü takviyesi yapıldığı esnada aniden hareket etmesiyle meydana geldi.

YARALANANLAR ARASINDA AİLE DE BULUNUYOR

Söz konusu hafif ticari araç, çöp konteynerine çarparak yoldan geçen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27), Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C. (45) isimli şahısları yaraladı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ GÜN SÜREN MÜCADELEDE KAYBEDİLDİ

Öğretmen olarak yeni bir göreve atanan Melike Arıkan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde iki gün süren yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Düzce Yığılcalı olduğu belirtilen Arıkan’ın vefatı, ailesi ve yakınlarında derin bir üzüntü oluşturdu. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış durumda.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralanmalara sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü M.F.C. (74), gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

