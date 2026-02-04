Melinda French Gates Yeni Belgelerin Ağırlığını Belirtti

Melinda French Gates, Epstein dosyalarında eski eşi Bill Gates ile ilgili yer alan iddialar hakkında ilk kez konuştu. Yeni belgelerin evliliğindeki ‘çok acı verici’ dönemleri tekrar gündeme getirdiğini ifade etti. French Gates, iddialarla ilgili soruların kendisine değil, “o kişiler ve eski eşine” sorulması gerektiğini vurguladı. NPR’ın Wild Card podcast’inde açıklamalarda bulunan Melinda French Gates, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve milyonlarca belgeden oluşan Epstein dosyalarının kendisinde “inanılmaz bir üzüntü” yarattığını belirtti.

EVLİLİĞİMDEKİ ZOR DÖNEMLERİ HATIRLATIYOR

Eski eşi Bill Gates’in ‘Rus kızlarla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hastalık kapıp kendisine bulaştırıldığı’ ve ‘gizlice antibiyotik verilmeye çalışıldığı’ yönündeki iddialar için French Gates, şu şekilde konuştu: “Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de.” French Gates, “Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa o sorular o insanlara ve hatta eski kocama aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMA YOK, İDDİALAR EPSTEİN KAYNAKLI

Belgelerde Bill Gates’in adının geçmesi, kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama anlamına gelmiyor. Epstein mağdurlarının hiçbiri Gates’i yasa dışı bir eylemle itham etmedi. İddiaların çoğu, 2013 tarihli ve Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı öne sürülen e-postalara dayanıyor. Bu e-postalarda Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlamak ve “Rus kızlarla cinsel ilişki” sonucu bulaştığını iddia ettiği bir hastalık için ilaç temin etmek amacıyla kendisine başvurduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Epstein’ın, Gates’in eşi Melinda Gates’e gizlice antibiyotik verilmesini istediğine dair iddialara da yer veriliyor. Bill Gates’in sözcüsü, NPR ve BBC’ye yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti: “Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen gerçek dışı. Belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein’ın Gates’le sürmeyen ilişkisine duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir.”

MAĞDURLAR İÇİN ADALET DİLİYORUM

Melinda French Gates, açıklamalarında odağı Epstein’ın mağdurlarına çevirdi. “Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakıyorum ve ‘Tanrım, bunların başına nasıl geldi?’ diye düşünüyorum. Ben hayatıma devam edebildim. Umarım bugün artık yetişkin olan o kadınlar için de bir adalet sağlanır” ifadelerini kullandı.

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında boşandı. Boşanma sonrası Bill Gates, Microsoft’ta çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmişti. ABD basını, Melinda French Gates’in ayrılık öncesinde eşinin Epstein’la olan temaslarından rahatsızlık duyduğunu daha önce de aktarmıştı. Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.