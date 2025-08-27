Meloni, İsrail’in saldırısını kınadı

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun 25 Ağustos sabahı Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği iki saldırıda, 5’i gazeteci ve 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu için çalışan kameraman Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te çalışan Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı. İsrail ordusu, gerçekleştirdiği bu saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” öne sürdü.

İTALYA BAŞBAKANI’NDAN TEPKİLER GELİYOR

Öte yandan, dünya kamuoyundan bu saldırıya yönelik birçok tepki yükseldi. İtalyan ANSA ajansına göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Meloni, “Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz.” şeklinde konuştu. Başbakan Meloni, İsrail’in “aşırıya kaçan” eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, ateşkese varılması çağrısında bulundu.