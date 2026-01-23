Memur Emeklileri Zam Farklarını Hesaplamaya Başladı

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla memurların maaşlarına yüzde 18,60 oranında bir artış yapıldı ve memurlar maaşlarını 15 Ocak’ta aldı. Emekli memurlar ise Temmuz-Aralık 2025 dönemi için maaşlarını almış durumda, ancak Ocak 2026’da hak ettikleri zam farklarını almaya başladı. Ayrıca, Emekli Sandığı’ndan ilk kez maaş bağlanan 10 bin 321 bireye emekli ikramiyesi farkı da sağlanacak. Bu kişilere yapılacak toplam ödeme 2,7 milyar lira olarak belirleniyor.

GÜNCEL EK ÖDEME MİKTARI

Harp ve vazife malulleri de bu düzenlemenin dışında kalmayacak. 2025 yılı için ek ödeme almaya hak kazanan 58 bin 346 birey, toplamda 1,8 milyar lira ek ödeme alacak.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Bütün ödemeler, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacak ve bu kişiler diledikleri yöntemle paralarını tahsil edebilecekler. En düşük memur emekli maaşı ise Ocak 2026 itibarıyla 27 bin 887 TL olarak belirlenmiş durumda.

BİLGİ VERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödemesi, 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödemesi ve harp ile vazife malulleri dahil 58 bin 346 kişinin 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme alacağını açıkladı.