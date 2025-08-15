Memur Zammı Teklifinde Yeni Gelişmeler!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında gözler hükümetin 2’nci teklifinde. İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar, eylemlerine devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü açıklamıştı. Yalçın, teklifin bugün gelmesi gerektiğini belirtti. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfederasyonun genel başkanının bugün saat 16.30’da bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu. Toplantı sonrası Yalçın’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İKİNCİ TEKLİF VE TABAN AYLIĞINA ZAM TEKLİFİ

İkinci toplantı sona erdi. Kamu İşveren Heyeti, daha önce sunduğu 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL’lik bir artış önerdi.

İLK TEKLİFİN REDDEDİLMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet tarafının zam teklifini 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yüzde 4 şeklinde açıkladı. Yalçın, bu teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini ifade etti.