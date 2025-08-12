Memurlara kritik zam bekleniyor!

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM TEKLİFLERİ İÇİN YENİ AŞAMA

Milyonlarca memur ve memur emeklisi sözleşmeli personelin zamlarını konuşmaya devam ediyor. Sendikaların sunduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendiriliyor ve zam teklifinin sunulması bekleniyor. Hükümet tarafı zam teklifini saat 14:00’da duyuracak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM TALEPLERİ

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme müzakereleri sürüyor. Memur tarafı yüzde 88 zam talep ederken, hükümetten henüz bir teklif gelmedi. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerinin zam oranları üzerinde etkili olması öngörülüyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ETKİLERİ

Merkez Bankası, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak belirledi. 2026 yılı için enflasyon oranı yüzde 12, 2027 yıl sonu içinse yüzde 8 olarak açıklandı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle enflasyonun gerilemesi bekleniyor.

ZAM ORANLARI VE ANLAŞMA SÜRECİ

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi daha önce imzalamıştı ve zamlar bu çerçevede uygulanmıştı. 2026 yılında beklenen enflasyon yüzde 12 olduğu için, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının benzer doğrultuda gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı içinse yine yüzde 6 teklifi masada olabilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Ayrıca, gerçekleşen enflasyon farkıyla maaşlara ek zam yapılması bekleniyor.

UZLAŞI OLUNAMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar anlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti sürece dahil olacak. Heyetin vereceği karar nihai olup, toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Anlaşmazlık durumunda son sözü söyleyecek Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin kararları kesin ve itiraz edilemez nitelikte. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını duyurmak zorunda.