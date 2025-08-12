Memurlara yeni zam teklifi açıklandı

YENİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli etkileyen zamlarla ilgili yeni bir aşamaya geçiş yaptı. Sendikaların sunduğu zam teklifleri hükümet tarafından incelenecek ve gerekli zam teklifinin belirlenmesi ihtiyacı doğacak. Hükümet, zam teklifini saat 14:00’da açıklayacak.

ZAM TALEPLERİ NELER?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Memurlar, zam oranını yüzde 88 olarak belirlerken, hükümetten henüz bir teklif gelmedi. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri, bu zamlar üzerinde etkili olabiliyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE DURUMDA?

Merkez Bankası, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıklarken, 2026 yılı için yüzde 12 ve 2027 yılı için yüzde 8 tahminleri de duyuruldu. Yeni tahmin raporunda, faiz indirimlerinin etkisiyle enflasyonda bir gerilemenin olması bekleniyor.

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında da yüzde 5 zam öngören bir toplu sözleşmeye imza attı. 2026 yılı için de öngörülen enflasyon oranı yüzde 12 olduğundan, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının aynı yönde olması bekleniyor. Yani 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve buna göre kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak bir artış gerçekleşebilir. Bu zam oranlarının üzerine enflasyon farkı eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlarda artış yapılması öngörülüyor.

UZLAŞI SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Taraflar arasında ağustos sonuna kadar bir uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Bu heyetin vereceği karar kesinleşecek ve toplu sözleşme hükmünde kabul edilecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda son kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin kararları kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.