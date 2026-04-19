Menteşe Belediye Başkanının Evinin Balkonuna Molotof Atan Genç Çatıda Düşerek Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz yıl 1 Eylül akşamı, saat 22.00 civarında Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin ikamet ettiği apartmanın balkonuna molotofkokteyli atan kişilerden biri olan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polisten kaçmaya çalışırken çıktığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

POLİSTEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Olay Muğla’nın Yatağan ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranmakta olan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak için Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis memurlarını fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına yöneldi. Buradan komşu binanın çatısına geçmeye çalışırken, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın boşluğuna düşmesi sonucunda ağır yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi fakat yapılan kontrolde Kırbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI AİLESİNE MOLOTOF SALDIRISI DÜZENLEYENLERDEN BİRİYDİ

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Kırbaş’ın, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin ikamet ettiği evin balkonuna molotofkokteyli atarak saldırı düzenlediği anlaşıldı.

NE YAŞANDI?

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 1 Eylül akşamı saat 22.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şapkalı iki kişi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin ikamet ettiği apartmanın birinci katındaki 4 numaralı dairenin balkonuna molotofkokteyli fırlattı.

Yangını söndürmeye çalışan çevre sakinlerinin çabaları sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis olay yerine intikal etti. Şüpheli kişilere ait bazı eşyaların, olay yerinin 300 metre uzağında bulunan bir bahçede tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Yalçın Demir Kırbaş Kent Meydanı’nda, Mesut Can Ç. ise evinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklandı. Çatıdan düşerek hayatını kaybeden Yalçın Demir Kırbaş’ın ifadesinde yer alan ifadelere göre:

“Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisine ait 5 bin lirayı bunun için ona verdiklerini açıkladı. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut’un bana anlattığına göre Orhan, Mesut’a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş.”

