Menteşe’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YANGINA HAVA VE KARADAN HIZLI MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale başlatıldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar yaklaşık bir saat sürdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevler saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alınmayı başardı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan yangından zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.