Mercedes 140 Yılını Özel GLC Versiyonuyla Kutluyor

Karl Benz’in icat ettiği ilk otomobilin üzerinden geçen 140 yılı kutlamak amacıyla, Mercedes’in İtalya’daki iştiraki özel bir seri tanıtıyor. Marka, mevcut GLC nesnini temel alarak oluşturduğu “Special Edition 140” versiyonuyla geçmişe saygı gösteriyor ve aynı zamanda bu kasaya şık bir veda hazırlıyor.

HİBRİT DİZEL SEÇENEKLERİ MENZİL SUNUYOR

Sadece dizel motor seçenekleri bulunan bu araç, 197 beygirlik güce sahip 220 d ve 333 beygirlik şarj edilebilir hibrit 300 d 4Matic versiyonlarıyla piyasaya sürülüyor. 2.0 litrelik dizel motorla eşleştirilen 31,2 kWh kapasiteli batarya, hibrit versiyonun tam elektrikli sürüş modunda 122 kilometre menzil sunmasını sağlıyor.

ÜST DÜZEY DONANIM SUNDURUYOR

AMG Line iç ve dış tasarım paketleriyle birlikte gelen modelde, 20 inçlik alaşım jantlar, dijital farlar ve nappa görünümlü ön konsol gibi yüksek kaliteli donanımlar standart olarak sunuluyor. Bu kapsamlı donanım paketini tercih eden kullanıcılar, özellikleri ayrı ayrı satın alarak elde edeceklerine kıyasla yaklaşık 14 bin euroluk bir fiyat avantajı da kazanıyor.