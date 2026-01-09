Mercedes A-Serisi Üretimi 2028’e Kadar Devam Edecek

mercedes-a-serisi-uretimi-2028-e-kadar-devam-edecek

Mercedes, kompakt otomobil yelpazesini daraltma kararına rağmen popüler A-Serisi modelinin üretimine 2028 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. Şirketin en uygun fiyatlı aracı olma özelliğini taşıyan A-Serisi, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren “Made in Germany” imzasını kaybederek üretim merkezini Macaristan’a taşıyacak.

ÜRETİM ALANI DEĞİŞİYOR

A-Serisi’nin üretimi, Almanya’daki Rastatt fabrikasında sonlandırılacak ve montaj süreci Macaristan’ın Kecskemet tesisine aktarılacak. Bu stratejik adımın gerekçesi, Rastatt fabrikasında yeni CLA ve CLA Shooting Brake modelleri için üretim kapasitesini artırmak. Ayrıca, Almanya’daki tesisin 2027 yılından itibaren içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle yeni nesil GLA’nun üretimine odaklanacağı da belirtildi. Fabrikanın, bu yoğun üretim programı öncesinde rahatlatılması ve yeni modellere hazırlığının yapılması planlanıyor.

B- SERİSİ SONLUYA YAKLAŞIYOR

A-Serisi’nin ömrü uzatılırken, B-Serisi için aynı şans tanınmadı ve bu modelin aşamalı olarak üretimine son verileceği bildirildi. Bununla birlikte, G-Serisi’nin daha küçük ve ulaşılabilir bir versiyonunun en geç 2027 yılında pazara sürülmesi bekleniyor. Mercedes’in en köklü modellerinden biri olan A-Serisi 2028 yılında üretim bandından ayrıldığında tam 10 yıllık bir geçmişe sahip olacak. Markanın CLA modelinin altında konumlandırılacak yeni giriş seviyesi aracın, hatchback şeklinde mi yoksa crossover formunda mı olacağı ise henüz kesinleşmedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Ve Kar Uyarısı

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Pazartesi sabahı kar yağışlarının yer yer etkili olması öngörülüyor.
Gündem

Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Operasyonda diğer isimler arasında Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.