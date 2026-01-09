Mercedes A-Serisi Üretimi 2028’e Kadar Devam Edecek

Mercedes, kompakt otomobil yelpazesini daraltma kararına rağmen popüler A-Serisi modelinin üretimine 2028 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. Şirketin en uygun fiyatlı aracı olma özelliğini taşıyan A-Serisi, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren “Made in Germany” imzasını kaybederek üretim merkezini Macaristan’a taşıyacak.

ÜRETİM ALANI DEĞİŞİYOR

A-Serisi’nin üretimi, Almanya’daki Rastatt fabrikasında sonlandırılacak ve montaj süreci Macaristan’ın Kecskemet tesisine aktarılacak. Bu stratejik adımın gerekçesi, Rastatt fabrikasında yeni CLA ve CLA Shooting Brake modelleri için üretim kapasitesini artırmak. Ayrıca, Almanya’daki tesisin 2027 yılından itibaren içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle yeni nesil GLA’nun üretimine odaklanacağı da belirtildi. Fabrikanın, bu yoğun üretim programı öncesinde rahatlatılması ve yeni modellere hazırlığının yapılması planlanıyor.

B- SERİSİ SONLUYA YAKLAŞIYOR

A-Serisi’nin ömrü uzatılırken, B-Serisi için aynı şans tanınmadı ve bu modelin aşamalı olarak üretimine son verileceği bildirildi. Bununla birlikte, G-Serisi’nin daha küçük ve ulaşılabilir bir versiyonunun en geç 2027 yılında pazara sürülmesi bekleniyor. Mercedes’in en köklü modellerinden biri olan A-Serisi 2028 yılında üretim bandından ayrıldığında tam 10 yıllık bir geçmişe sahip olacak. Markanın CLA modelinin altında konumlandırılacak yeni giriş seviyesi aracın, hatchback şeklinde mi yoksa crossover formunda mı olacağı ise henüz kesinleşmedi.