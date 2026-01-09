Mercedes A-Serisi Üretimi Macaristan’a Taşınıyor

Mercedes, kompakt otomobil yelpazesini daraltmasına rağmen, popüler A-Serisi modelinin üretimine 2028 yılına kadar devam etmeyi planladığını açıkladı. Şirketin en uygun fiyatlı aracı olan A-Serisi, yılın ikinci çeyreğinden itibaren “Made in Germany” ibaresini kaybederek Macaristan’da üretilmeye başlanacak.

ÜRETİM ALANI DEĞİŞİYOR

Modelin üretimi, Almanya’nın Rastatt fabrikasında sona erecek ve montaj süreci Kecskemet tesisine geçirilecek. Bu stratejik adım, Rastatt fabrikasında yeni CLA ve CLA Shooting Brake modellerinin üretimi için yer açma hedefi doğrultusunda atılıyor. Ayrıca, Almanya’daki tesis, 2027 yılından itibaren hem içten yanmalı hem de elektrikli motor alternatifleriyle sunulacak yeni nesil GLA’nın üretiminden sorumlu olacak. Fabrikanın yoğun üretim takvimi öncesinde planlanan bu düzenleme, yeni modellere hazırlık amacı taşıyor.

MODEL DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ MODELLER

A-Serisi’nin üretimi devam ederken, kompakt minivan B-Serisi’ne benzer bir geleceğin bulunmadığı ve bu modelin aşamalı olarak üretimden kalkacağı bilgisi veriliyor. Ayrıca, G-Serisi’nin daha küçük ve ulaşılabilir bir varyantının en geç 2027 yılında piyasada olması bekleniyor. A-Serisi, 2028 yılında üretim bandına veda ettiğinde 10 yıllık bir geçmişe sahip olacak. Markanın CLA modelinin altında konumlanacak yeni giriş seviyesi aracın hatchback tasarımında mı yoksa bir crossover olarak mı sunulacağı ise henüz belli değil.