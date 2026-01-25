Mercedes-Benz Elektrikli GLB Modelinin Seri Üretimini Başlattı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, elektrifikasyon vizyonu kapsamında önemli bir adım atarak yeni, tamamen elektrikli GLB modelinin seri üretimine Macaristan’da başlamış durumda. Kecskemet şehrindeki tesis, grubun ikinci otomobil fabrikası olma özelliğini taşımanın yanı sıra, aynı zamanda Macaristan’ın en büyük otomobil üretim merkezi olarak önem kazanıyor.

HEDEF YILDA 1 MİLYON OTOMOBİL

Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjarto, yapılan yatırımlar sayesinde fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin yakında 350 bin adede ulaşacağını duyurdu. Bu kapasite artışı, Macaristan’ın yıllık bir milyon otomobil üretme hedefinde belirleyici bir faktör olma niteliği taşıyor.

