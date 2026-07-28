Mercedes-Benz’in Kârı Beklentileri Aştı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin hafif altında kalarak 23,06 milyar euro gelir elde etti. Şirketin kârlılık rakamları ise tahminleri aştı. Açıklanan gelir, 23,1 milyar euroluk beklentinin altında kaldı.

OPERASYONEL KÂRLILIK BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Gelirdeki sınırlı kayba rağmen şirketin operasyonel kârlılığı tahminleri aştı. Toplam düzeltilmiş FAVÖK 2,3 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi ise 1,72 milyar euro seviyesindeydi. Otomobil biriminin düzeltilmiş FAVÖK’ü 909 milyon euroya ulaştı. Bu rakam 838,2 milyon euroluk tahmini geride bıraktı. Otomobil bölümünün düzeltilmiş satış kârlılığı yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 3,75 seviyesindeydi.

2026 YILI GELİR BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ

Şirket finansal sonuçlarla birlikte yıl sonu beklentilerini de revize etti. Daha önce 2026 gelirlerinin yatay seyredeceğini öngörmüştü. Mercedes-Benz yeni tahmininde hafif düşüş beklediğini açıkladı.