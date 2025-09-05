Mercedes, LG ile Batarya Anlaşması Yaptı

ANLAŞMA DETAYLARI

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisi çerçevesinde batarya tedarikini güçlendirmek amacıyla önemli bir anlaşmaya imza atıyor. Şirket, 107 GWh kapasiteli dev batarya siparişi için tercihini Güney Koreli üretici LG Energy Solution’dan (LGES) yana kullanıyor.

İHALE DEĞERİ

Siparişin parasal değeri resmi olarak açıklanmamış olsa da, Güney Kore medyası söz konusu anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak hesaplıyor. Bu anlaşma ile LGES, Mercedes’in ABD tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

PİLLERİN ÖZELLİKLERİ

Teslim edilecek hücrelerin, markanın yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında da kullanılan 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Mercedes için üretimi gerçekleştirilecek pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde faaliyete geçireceği ve Tesla ile Rivian’a da tedarik sağlayacak olan yeni fabrikasında imal edilmesi öngörülüyor.