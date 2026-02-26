Mercedes Unimog Konsept Serisi İle Yeniden Tanıtıldı

mercedes-unimog-konsept-serisi-ile-yeniden-tanitildi

DÜNYA ÇAPINDAKİ ASKERİ ARAÇLARDA MERCEDES UNIMOG

Dünya genelinde askere gidenlerin sıkça karşılaştığı Mercedes Unimog, yeni bir konsept serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1946’dan bu yana üretimde olan ve zorlu koşullarda görev yapan Mercedes Benz Unimog, sağlamlıkla birlikte konfor ve lüksü bir araya getiriyor. 80’inci yılını kutlamaya hazırlanan Unimog, Mercedes tarafından lüks segment için tasarlandı.

LÜKS UNIMOG’DA TEKNOLOJİ VE YETENEKLER

Lüks versiyonu, portal akslar ve esnek bir şase ile donatılacak. Arazi koşullarına son derece elverişli olan Unimog U 4023 modelini temel alan bu lüks Unimog, isteğe bağlı dört çeker sistemi ile donatılacak. Ayrıca her iki aksta bulunan diferansiyel kilitleri, sert arazi koşullarında çekiş ve kontrolü mükemmel bir şekilde sağlayabilecek.

