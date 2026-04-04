Meriç Ve Tunca Nehirlerinde Sarı Alarm Uyarısı

meric-ve-tunca-nehirlerinde-sari-alarm-uyarisi

Bulgaristan’da son günlerde meydana gelen yağışlar, Edirne sınırlarından geçen nehirlerin debilerinde belirgin bir artışa yol açtı. Devlet Su İşleri tarafından yapılan güncel ölçümlere göre, saat 14.00 itibarıyla Meriç Nehri’nin debisi 802 metreküp/saniye olarak kaydedildi ve bu durum ‘sarı alarm’ olarak değerlendirildi.

TUNCA NEHRİ DEBİSİ DÜŞTÜ

Dün ‘turuncu alarm’ seviyesinde bulunan Tunca Nehri’nin alarm durumu ise bugün ‘sarı’ya çekildi. Tunca Nehri’nin debisi aynı saat diliminde 113 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

SARAYİÇİ’NE GİRİŞLER KAPATILDI

Tunca Nehri’nin geçtiği ve geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Sarayiçi mevkisinde taşkın riski söz konusu. Bu tehlike nedeniyle dün kapatılan bölgeye giriş yasağı, bugün de devam ediyor. Polis ekipleri Sarayiçi’ne bağlanan köprülerde güvenlik önlemlerini artırırken, yetkililer her iki nehirde de su seviyelerindeki değişimleri anlık olarak takip ediyor.

KENT MERKEZİNDE YAĞIŞ BELİRGİN OLDU

Nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesinin yanı sıra, Edirne kent merkezinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara adeta sığındı; bazı cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

