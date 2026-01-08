Merkez Bankası Faiz İndirimleri Bankacılıkta Revizyon Başlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürmesi, bankacılık sektöründe önemli değişimlere yol açtı. Mevduat faiz oranlarını piyasaya uygun bir şekilde aşağıya revize eden bankalar, Ocak 2026’nın ilk haftasında yeni oranlarını açıkladı. Yatırımcılar için “en yüksek kazanç hangi bankada?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

1 MİLYON TL İÇİN AYLIK GETİRİLER

Nakit varlığını vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vade getirileri bankalar arasında farklılık gösteriyor. Bazı bankalar faiz oranlarını muhafaza etmeye çalışırken, bazıları dijital bankacılık üzerinden ek fırsatlar sunmaya devam ediyor. Güncel verilere dayanarak, banka banka mevduat faiz oranları ve net kazanç tutarları listeleniyor. (Not: Net kazanç hesaplamaları bankaların belirlediği vergi ve işlem ücretlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

DİJİTAL BANKACILIKTA FARKLI GETİRİLER

Yeni yılda, özellikle Fibabanka, ING ve TEB gibi bankaların yüzde 44 oranındaki faizle 1 milyon TL’ye 32.320 TL net getiri sunduğu dikkat çekiyor. Dijital bankacılık kanallarını tercih eden yatırımcılar, şubeye kıyasla daha yüksek “hoş geldin” faiz oranlarından yararlanabiliyor.

YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne başlamasıyla, önümüzdeki dönemde mevduat faizlerindeki düşüş trendinin süreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yüksek faizden faydalanmak isteyen yatırımcıların vade sürelerini bu süreçte dikkatli bir şekilde seçmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

