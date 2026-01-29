Merkez Bankası Rezervleri İkinci Haftada Rekor Kırdı

Merkez Bankası rezervleri üst üste ikinci haftada yeni bir zirveye ulaştı.

REZERVLERDEKİ ARTIRIM DEVAM EDİYOR

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 23 Ocak tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artarak 86 milyar 202 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 16 Ocak’ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELİYOR

Bu süreçte altın rezervleri de önemli bir artış gösterdi ve 8 milyar 390 milyon dolarlık yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 437 milyon dolar artış göstererek 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara ulaştı.

İKİ HAFTADA ÜST ÜSTE REKOR

Bu gelişmelerle birlikte toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaşmış oldu.