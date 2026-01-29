Suriye’den Kürtlere Vatandaşlık Vermeye Yönelik Karar

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Kürt azınlıkların vatandaşlık hakkına sahip olmasını sağlayacak yeni bir düzenlemenin hemen yürürlüğe girmesini talep etti. Bu karar, hükümet güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı kuzey bölgelerinde gerçekleştirdiği hızlı harekâtın ardından, ülke genelindeki kontrolünü pekiştirdiği bir dönemde alındı. İçişleri Bakanı Anas Khattab, bu düzenlemenin Suriye’de yaşayan tüm Kürtleri kapsadığını belirtirken, özellikle vatansız statüsündeki bireylerin de bu sürecin parçası olacağını açıkladı. Kararın 5 Şubat tarihine kadar uygulanmaya geçmesi bekleniyor.

KÜRTÇENİN TANINMASI

Yakın zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Kürtçenin ülkenin ulusal dillerinden biri olarak tanınacağı ve tüm Kürtlere vatandaşlıklarının iade edileceği müjdesini vermişti. Bu açıklama, Suriye güçleri ile Kürt güçleri arasında önceki gün ilan edilen ateşkesle birlikte yapılmıştı. Hükümet güçleri, SDG’nin Rakka ve Deyrizor gibi birçok şehirden çekilmesine neden olan hızlı bir ilerleyiş gösterdi ve bu bağlamda, yaklaşık 14 yıllık bir iç savaşın ardından Suriye’nin büyük bir kısmında yeniden kontrolü sağladı. Gelişmeler, SDG’ye destek veren eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da olumlu karşılandı. Trump, Şara’ya Suriye ordusunun ilerleyişinden dolayı duyduğu mutluluğu iletti.

KÜRT NÜFUSUNUN DESTEKLENMESİ

Suriye’nin kuzeyinde devam eden çatışmalara rağmen, Kürt sivillerin yerinden edilmesi ve gıda sıkıntısı yaşadığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Açıklamalara göre, Şara’nın kararını uygulamadan sorumlu kuruma, düzenlemenin hayata geçirilmesi için talimatlar verildi. Ayrıca, bu düzenleme, Suriyeli Kürtlerin kültür ve dilinin korunmasına dair önlemleri, Kürt yoğunluğunun bulunduğu bölgelerdeki eğitim kurumlarında Kürtçe eğitimi güvence altına almayı da içeriyor. Bununla birlikte, 21 Mart’ta kutlanan Newroz Bayramı’nın ülke genelinde resmi kutlama günü olarak belirlenmesi de düzenlemenin önemli unsurlarından biri.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Putin, 1944 yılında kurulan Sovyet-Suriye ilişkilerinin derin köklerine işaret ederek, “Yeni gerçekler ışığında Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştiğini” ifade etti. Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 4 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, ikili ilişkilerin ilerlemesi için çeşitli alanlarda işbirlikleri yapılmasının önemini vurguladı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Şara da Rusya’yı ikinci kez ziyaret ettiğini vurgularken, iki ülke arasındaki işbirliğine dair olumlu görüşmeler yapılacağını belirtti. Suriye’nin son bir yıl içerisindeki gelişmelerine değinen Şara, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını ifade etti. Toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini yineleyen Şara, “Suriye topraklarının birleştirilmesi, en büyük sorunumuz” ifadesini kullandı. Şara, Rusya’nın bölgede istikrarın sağlanmasındaki rolünün kritik olduğunun altını çizerken, bu konuda yapılan girişimlere teşekkür etti.