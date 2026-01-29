Nevzat Bahtiyar’ın Yeniden Yargılanma Tarihi Belirlendi

YARGITAY’DAN SÜRPRİZ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne gizlediğini kabul eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozdu. Bu gelişmenin ardından, dava dosyası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

TUTUKLULUK DEVAM EDİYOR

Mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluk durumu üzerinde durarak bir tensip zaptı hazırladı. Zapt, suç şüphesini ortaya koyan somut delillerin varlığına, tutukluluk süresine ve iddianamede bahsedilen suçın kanunen belirlenmiş ceza alt ve üst sınırına dikkat çekti. Ayrıca, eylemin CMK’nin 100/3 maddesinde yer alan katalog suçlardan biri olması sebebiyle adli kontrolün yetersiz kalacağını belirten mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Sanık Bahtiyar’ın, tutuklu olduğu cezaevine duruşmada hazır bulunması için yazı yazılması talep edildi. Duruşmanın 6 Nisan tarihinde gerçekleştirileceği hükme bağlandı. Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetinin sanıkları için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ve Bahtiyar’ın cezasının onanmasını talep etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onaylayarak, Nevzat Bahtiyar’ın cezasını ise “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” değerlendirmesi adına bozma kararı aldı.