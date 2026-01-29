Peter Schiff: Küresel Ekonomide Büyük Sarsıntı Yaklaşıyor

Ekonomist Peter Schiff, Fox Business’ta gerçekleştirdiği değerlendirmede, altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın küresel ekonomide yaklaşan önemli bir sarsıntıyı işaret ettiğini ifade etti. Altın ve gümüşün, bu yılın ilerleyen dönemlerinde veya gelecek yıl daha büyük bir krizin habercisi olduğunu belirten Schiff, “Bir ABD doları krizi ve egemen borç krizi yolundayız.” şeklinde konuştu. Schiff, merkez bankalarının giderek daha fazla altın alması ve dolar ile ABD Hazine tahvillerinin elden çıkarılması konusuna dikkat çekti. Yaklaşan krizin 2008’daki finansal krizi “piknik gibi” göstereceğini savundu.

ELEŞTİRİLER: ABARTILI KEHANET

Schiff’in karamsar öngörülerine çeşitli eleştiriler yöneltildi. Independent Women’s Forum kıdemli politika analisti Carrie Sheffield, bazı yorumcuların televizyon görünürlüğü elde etmek için abartılı yorumlar yaptığını öne sürdü. Sheffield, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine dayanarak, enflasyonun Trump döneminde Biden yönetimine kıyasla daha düşük olduğunu dile getirdi.

“ENFLASYON ÇOK DAHA YIKICI OLACAK”

Schiff ise açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, rakamların çarpıtıldığı ve gelecekte revize edileceği iddiasında bulundu. “Enflasyon önümüzdeki yıllarda, Biden dönemindekinden çok daha yıkıcı olacak. Altın ve gümüş bize bunu söylüyor; bunlar birer uyar.” dedi.

KÜRESEL BAĞIMLILIK VE DOLARIN ZAYIFLAMASI

Schiff, ABD ekonomisinin küresel sisteme olan bağımlılığına dikkat çekerek, üretim ve tasarruf eksikliğini vurguladı. “Üretmediğimiz malları dünyadan alıyoruz, biriktirmediğimiz parayı dünyadan borçlanıyoruz. Dünya ekonomisi bizim sayemizde işlemiyor; bizim ekonomimiz dünya sayesinde ayakta duruyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD dolarının rezerv para statüsünün zayıfladığına vurgu yaparak, “Dünya ABD’nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak.” şeklinde konuştu. Schiff, altın fiyatları için bir üst sınır olmadığını belirterek, “Çünkü doların bir tabanı kalmadı.” ifadelerini kullandı.