Merkez Bankası Rezervleri İkinci Haftada Rekor Kırdı

Merkez Bankası rezervleri üst üste ikinci haftada rekor kırdı.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. 23 Ocak tarihi itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artarak 86 milyar 202 milyon dolara ulaştı. Bir önceki haftada, 16 Ocak’ta ise brüt döviz rezervleri 84 milyar 155 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YENİ BİR ZİRVEYE ULAŞTI

Bu süreçte altın rezervleri de önemli bir artış kaydederek 8 milyar 390 milyon dolar yükselerek 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara çıktı. Böylece, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara erişti.

REKOR SEVİYELER DEVAM EDİYOR

Bu gelişmeyle birlikte toplam rezervlerin, üst üste ikinci hafta boyunca rekor seviyeye ulaşması dikkat çekiyor.