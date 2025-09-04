Merkez Bankası Toplam Rezervleri Rekor Kırdı

TCMB’NİN HAFTALIK REZERV AÇIKLAMA

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 15 Ağustos haftasında toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

ÜST ÜSTE İKİ HAFTA REKOR KIRILDI

Merkez Bankası, toplam rezervlerini 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkararak yeni bir rekora imza attı.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ GÜNCELLENDİ

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolarlık bir azalışla 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Öte yandan, altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLERDE GÖZLEMLENEN ARTIK

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolarlık bir artışla 73 milyar 629 milyon dolara ulaştı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞILDI

