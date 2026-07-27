Toyota Land Cruiser 70’in Ön Camı Katlanıyor

Toyota Land Cruiser 70 Serisi, kırk yılı aşkın süredir büyük ölçüde değişmeden yoluna devam ediyor. Retro arazi aracı 2024 model yılı için Japonya’da kapsamlı makyaj aldı. Ancak oradaki alıcılar diğer pazarlardaki tüm seçeneklere sahip olamıyor.

ÖN CAM AÇILARAK KAPUT ÜZERİNE KATLANIYOR

Ön camın açılıp kaput üzerine katlanması aracı öne çıkarıyor. Çiftçiler bu düzeni seviyor çünkü işçiler hareket halindeyken kement atabiliyor.

KISA DİNGİL MESAFESİ MANEVRA KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR

Kısa dingil mesafesi olağanüstü manevra kabiliyeti sağlıyor. SWB ağır hizmet tipi merdiven tipi şasiyi koruyor. SWB, rijit arka akslar, ön helezon yaylar ve arka yaprak yaylar kullanıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE FİYATLANDIRMA AÇIKLANDI

SWB, pazara bağlı olarak iki motor seçeneğiyle donatılabiliyor. Dizel motor 129 hp güç üreten 4,2 litre altı silindirli. V6 benzinli motor ise 228 hp güç üretiyor. Dizel motor beş vitesli manuel şanzımanla sunuluyor. V6 motor altı vitesli otomatik şanzımanla geliyor. Güç dört tekerlekten çekiş sistemiyle dört tekerleğe aktarılıyor. Üç kapılı Hard Top SWB Dubai’de 177 bin 900 Dirhemden başlıyor. Bu fiyat beş kapılı modelden 10 bin Dirhem daha ucuz.

ORTA DOĞU PAZARLARINDA FARKLI VERSİYONLAR SUNULUYOR

Bazı Ortadoğu pazarlarında tek ve çift kabinli pickup ile beş kapılı SUV versiyonları bulunuyor.