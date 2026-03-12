Mersin Belediyesi Aşevinde Şok Skandal Meydana Geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde dağıtılan kavurma yemeğinden bir mikroçip çıkması, büyük bir skandal olarak gündeme geldi. Yapılan DNA analizlerinde, yemeğin Adana Hipodromu’nda koşmuş olan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı “Smart Latch”ten elde edildiği tespit edildi.

ŞİKAYET VE İNCELEME

Mersin’de aşevinde yemek yiyen bir kişinin, tabağındaki kavurmadan çıkardığı yabancı madde üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulunduğu bildirildi. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yemekteki mikroçipin, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışan “Smart Latch” isimli İngiliz yarış atına ait olduğunu ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre, bu atın sakatlandıktan sonra kesildiği ve kavurma olarak aşevinde vatandaşa sunulduğu belirlendi. İddialara göre, 3 birinciliği bulunan at, binicilik kulüplerine verilmesi gerekirken kaçak yollarla kesilip dana eti olarak piyasaya sürüldü ve Mersin Belediyesi’nin aşevine satıldığı ortaya çıktı.

AT SAHİBİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Atın sahibi Suat Topçu, “Smart Latch”ın bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle yarışlardan çekildiğini ifade etti. Bakanlığın atın durumu hakkında kendisinden bilgi aldığını belirten Topçu, öncelikle atı damızlık olarak kullanmayı düşündüklerini, ancak veterinerin rahminde sorun olduğunu söylediğini aktardı. Topçu, bunun üzerine atı bedelsiz bir biçimde binicilik kulüplerine verilmek üzere eski bir jokeye teslim ettiklerini ancak yaşananları öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kuruluşu ile özel sektöre de hâlihazırda et tedarik eden bir firmadır” denildi. Ayrıca, et teslimlerinin resmi denetimlere ve mevcut mevzuata uygun olarak yapıldığı vurgulandı. Bakanlıktan, tüm alımların incelenmesi talep edildiği belirtilen açıklamada, “Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta ve tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.