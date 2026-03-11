Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Usulsüzlük Operasyonu Başlatıldı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON DÜZENLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları doğrultusunda bir operasyon gerçekleştirildi. İlgili emniyet birimleri, belediyede yapılan bazı ihalelere yönelik usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı.

BELEDİYE BİNASINDA DETAYLI İNCELEME

Soruşturma çerçevesinde, ekipler belediye binasında ayrıntılı bir arama gerçekleştirdi. Bu süreçte, elde edilen bulguların ışığında, olayla bağlantılı olduğu düşünülen birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildiriliyor.