Mersin’de 27 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

MERSİN’DE FIRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Mersin’de, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bir eve gerçekleştirilen operasyonda, “kasten öldürme” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet ile’ hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan M.E. ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan üç şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 10 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan M.E. yapılan işlemlerinin ardından cezaevine sevk edilirken, diğer üç şüpheli savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.