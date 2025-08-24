Mersin’de Feci Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE KURBANLARI

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerindeki Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Sahili mevkisinde oldu. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücüsünün uyuması sebebiyle sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

KAZADA YAŞANANLAR

Kaza sonucunda, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurtta kalan çocukların da aralarında bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Kazanın bildirimi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere yönlendirildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.