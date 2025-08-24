Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA İKİ ÖLÜ, ON YARALI

Mersin’de gerçekleşen bir trafik kazasında, iki kişi yaşamını kaybetti ve on kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu’nun Erdemli ilçesinde bulunan Yemişkumu Sahili mevkisinde oldu. Alınan bilgilere göre, Mehmet Zemin A. tarafından kullanılan 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonucu sağ şeritte park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

YARALILAR VE CENAZELERİN DURUMU

Kaza sonucunda, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurtta kalan çocukların da bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti. Çeşitli yaralanmalar yaşayan ve biri ağır durumda olan on kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın haber verilmesinin ardından, kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.