Mersin’de Liseli Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

mersin-de-liseli-kiz-motosiklet-kazasinda-hayatini-kaybetti

MERSİN’DE MOTOSİKLET KAZASI

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında, 16 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir arkadaşı ağır yaralandı. Olay, Erdemli ilçesinde yaşandı. Lise öğrencisi Defne Su Çelik’in kullandığı motosiklet, kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle genç kız ve arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı H.S.K. yola savruldu. Turizm Meslek Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Defne Su Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşı H.S.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Merter Polisevi’nde Yangın Çıktı: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin üst katında meydana gelen yangın endişe yarattı. Olay anında büyük bir panik yaşandı.
Gündem

Rekabet Kurumu’ndan 19 Özel Okula Fahiş Fiyat Soruşturması

Rekabet Kurumu, özel okullardaki ücretlerdeki artışları ve yan hizmet fiyatlarını incelemek için 19 eğitim kurumuna yönelik soruşturma başlattı.
Gündem

Emekliye Ek Maaş Talebi Gündeme Geldi

Emekliler bayram ikramiyesi beklerken, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, her yıl değer kaybeden ikramiyenin düzeltilmesi için ek bir maaş önerdi. Ayrıca, laiklik konusundaki endişelere de yanıt verdi.
Gündem

Bahçeli’nin Öcalan İçin Statü Açığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsüyle ilgili açıklamalarına, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde yönetildiğini belirterek yanıt verdi.
Gündem

Emekli Maaşlarına Yüzde 100 Zam Beklentisi Artıyor

Türkiye'de enflasyon emeklileri olumsuz etkileyerek düşük artışlarla karşı karşıya bıraktı. Ekonomi uzmanı Dr. Şeref Oğuz, emekli maaşlarına önemli bir zam yapılabileceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.