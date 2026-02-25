Mersin’de Liseli Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE MOTOSİKLET KAZASI

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında, 16 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir arkadaşı ağır yaralandı. Olay, Erdemli ilçesinde yaşandı. Lise öğrencisi Defne Su Çelik’in kullandığı motosiklet, kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle genç kız ve arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı H.S.K. yola savruldu. Turizm Meslek Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Defne Su Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşı H.S.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.